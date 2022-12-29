В Парламенте КБР состоялось последнее в уходящем году заседание президиума

Завершили осеннюю сессию… Сегодня состоялось последнее в этом году заседание президиума парламента республики.
Вначале слово предоставили уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарии Борису Зумакулову. Он напомнил, что в эти дни институт уполномоченного отмечает 15-летие. Омбудсмен поблагодарил депутатов за поддержку, а после сообщил о вручении спикеру парламента Татьяне Егоровой юбилейной медали.
Уполномоченный передал председателю парламента медаль “За защиту прав человека”. Татьяна Егорова поблагодарила омбудсмена за тесное сотрудничество и подчеркнула, что эта награда объединяет людей во имя добра.
Далее парламентарии внесли изменения в план основных мероприятий парламента и в целом рассмотрели около трех десятков вопросов. Это был пакет федеральных законопроектов, а также обращения коллег из других регионов.
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