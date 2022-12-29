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В Парламенте КБР состоялось последнее в уходящем году заседание президиума

В Парламенте КБР состоялось последнее в уходящем году заседание президиума

29.12.2022 | 15:55
Завершили осеннюю сессию… Сегодня состоялось последнее в этом году заседание президиума парламента республики. Вначале слово предоставили уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарии Борису Зумакулову. Он напомнил, что в эти дни институт уполномоченного отмечает 15-летие. Омбудсмен поблагодарил депутатов за поддержку, а после сообщил о вручении спикеру парламента Татьяне Егоровой юбилейной медали. Уполномоченный передал председателю парламента медаль “За защиту прав человека”. Татьяна Егорова поблагодарила омбудсмена за тесное сотрудничество и подчеркнула, что эта награда объединяет людей во имя добра. Далее парламентарии внесли изменения в план основных мероприятий парламента и в целом рассмотрели около трех десятков вопросов. Это был пакет федеральных законопроектов, а также обращения коллег из других регионов.   https://t.me/vestikbr  
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