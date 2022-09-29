В Парламенте КБР состоялось первое пленарное заседание осенней сессии

Улучшение качества и безопасности жизни населения обсудили депутаты республики. В Парламенте состоялось первое пленарное заседание осенней сессии.
По традиции открыли сессию государственные гимны Российской Федерации и Кабардино-Балкарии. Далее народные избранники утвердили пять кандидатур на должность мировых судей в нескольких муниципалитетах.
Сразу в двух чтениях приняли поправки в законы о выборах и референдумах. Документ регулирует право на участие в голосовании лиц, которых привлекают к работе в регионе вахтовым методом.
Сегодня же депутаты рассмотрели изменения в законы о пожарной безопасности в КБР, об образовании, о недрах и в Земельный кодекс. Поправки в основном носили технический характер.
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