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В Парламенте КБР состоялось первое пленарное заседание осенней сессии

В Парламенте КБР состоялось первое пленарное заседание осенней сессии

29.09.2022 | 16:08
Улучшение качества и безопасности жизни населения обсудили депутаты республики. В Парламенте состоялось первое пленарное заседание осенней сессии. По традиции открыли сессию государственные гимны Российской Федерации и Кабардино-Балкарии. Далее народные избранники утвердили пять кандидатур на должность мировых судей в нескольких муниципалитетах. Сразу в двух чтениях приняли поправки в законы о выборах и референдумах. Документ регулирует право на участие в голосовании лиц, которых привлекают к работе в регионе вахтовым методом. Сегодня же депутаты рассмотрели изменения в законы о пожарной безопасности в КБР, об образовании, о недрах и в Земельный кодекс. Поправки в основном носили технический характер.   https://t.me/vestikbr
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