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В Парламенте КБР состоялись публичные слушания

В Парламенте КБР состоялись публичные слушания

23.05.2023 | 15:41
На публичные слушания в высшем законодательном органе республики собрались депутаты, представители Контрольно-счетной палаты, органов исполнительной власти, федеральных ведомств, муниципалитетов и общественных организаций. Тема обсуждения – об исполнении республиканского бюджета на 22-й год. Спикер Татьяна Егорова подчеркнула: несмотря на объективные экономические сложности, структура расходов в главном финансовом документе сохранила социальную направленность. Приоритетами расходной части бюджета в минувшем году стали полное обеспечение социальных обязательств, выплата зарплаты бюджетникам, финансовое обеспечение учреждений социальной сферы, а также решение задач инвестиционного развития, расширение дорожной сети и инженерной инфраструктуры. В ходе слушаний обсудили также исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 22-й год. Отмечено, что он превысил 11 миллиардов рублей, при этом был сбалансирован по доходной и расходной части. Бюджет Фонда ОМС исполнен на 99,4 процента. Участники публичных слушаний одобрили оба рассмотренных документа и сформулировали рекомендации, касающиеся развития бюджетной сферы.   https://t.me/vestikbr
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