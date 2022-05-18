В парламенте КБР состоялась традиционная встреча Казбека Кокова с депутатским корпусом

Сегодня в парламенте состоялась традиционная встреча Главы Кабардино-Балкарии с депутатским корпусом. Казбек Коков подробно остановился на политических процессах, которые происходят на мировой арене, а также рассказал об основных социально-экономических показателях развития республики за прошлый год. Говоря о ситуации в мире и в нашей стране, руководитель региона подчеркнул: последние годы Россия во главе с президентом Владимиром Путиным настойчиво прилагает усилия, чтобы не допустить распространения идеологии нацизма, а также препятствует формированию военной угрозы на своих границах. Наша страна пыталась мирными политическими средствами разрешить ситуацию на Донбассе. В качестве оружия коллективный Запад избрал экономические и финансовые санкции, объявлена беспрецедентная информационная война в отношении нашей страны. Однако организовать «экономический блицкриг» не удалось, продолжил Казбек Коков. Попытки расколоть российское общество, наоборот, еще больше его сплотили. Жители страны готовы ответить на все санкционные вызовы. В этих условиях особо важно вовремя и в полном объеме информировать людей о реальном положении дел в экономике, обеспечивать взаимодействие органов власти с обществом. Основным связующим звеном при этом Глава Кабардино-Балкарии считает народных избранников. Говоря о развитии республики в минувшем году, Казбек Коков подробно остановился на социально-экономических показателях. В прошлом году повысили зарплату бюджетникам. В итоге средняя заработная плата по республике в сравнении с 2020-м увеличилась почти на пять процентов и составила 31679 рублей. Уровень безработицы сократился почти в семь раз. По нацпроектам были построены и капитально отремонтированы около 500 объектов. Это школы, детские сады, спортзалы, Дома культуры, дороги. Задача на 22-й год – не только не снижать темпы развития экономики, но и добиться более высоких показателей.