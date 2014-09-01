В Парламенте КБР состоялось первое заседание осенней сессии





Сегодня в республиканском Парламенте состоялось первое заседание осенней сессии. За работой законодательного органа республики наблюдала наша съемочная группа. Слово. Рабочий сезон депутаты парламента открыли государственным гимном. Сразу после приступили к работе. В повестке первого заседания – около двух десятков вопросов. В их числе законопроекты, регулирующие ежемесячные денежные выплаты семьям с детьми, предусмотренные мартовскими указами Президента страны.

Депутаты утвердили кандидатуры нескольких мировых судей, а также заслушали доклад министра финансов Елены Лисун об исполнении бюджета республики за шесть месяцев 2021 года. В интервью журналистам спикер Татьяна Егорова рассказала об основных планах парламента на ближайшие три месяца. Завершая заседание спикер поздравила депутатов Госдумы от Кабардино-Балкарии, избранных на новый срок и пожелала им плодотворной работы.