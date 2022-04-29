В Парламенте КБР рассмотрели вопросы рационального использования природных ресурсов

На заседании Общественного совета при Парламенте КБР рассмотрены вопросы законодательного регулирования природопользования в Кабардино-Балкарии. В обсуждении приняли участие заместитель Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев, депутаты законодательного органа, члены совета. Открывая мероприятие, председатель Общественного совета при Парламенте КБР Ильяс Бечелов отметил, что Парламентом республики проводится большая работа по законодательному регулированию вопросов природопользования в части полномочий субъекта, но есть целый ряд проблем, требующих внимания и разрешения. Основным докладчиком выступил председатель Комитета Парламента КБР по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды Артур Текушев. В перечне законодательных актов, регулирующих вопросы природопользования, названы законы «Об особо охраняемых природных территориях КБР», «О недрах», «О Красной книге», «Об охране окружающей среды в КБР», «О регулировании лесных отношений», «О регулировании отношений в области использования и охраны водных объектов», «О регулировании отношений в области атмосферного воздуха» и другие, в которые не раз вносились изменения. А. Текушев рассказал о принимаемых в республике мерах по охране природных территорий, окружающей среды, объектов животного и растительного мира, по поддержанию оптимальных условий обитания диких животных, обеспечению рационального и эффективного использования минеральных ресурсов, предотвращению негативного воздействия вод и т.д. Что касается обращения с отходами производства и потребления, депутат указал, что в республике рекультивация и экологическая реабилитация территории, загрязнённой при несанкционированном размещении отходов I-V классов опасности, осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В настоящее время реализован первый этап по рекультивации несанкционированной свалки отходов I-V классов опасности (ликвидация накопленного экологического ущерба) г.п. Тырныауз и рекультивации сухого пляжа хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Артур Текушев отметил, что в республике проводится ежедневный радиационный мониторинг – измеряется мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на двух метеостанциях. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зарегистрировано, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения не превышает естественного радиационного фона. По данным Управления Роспотребнадзора по КБР, основным источником вредных выбросов в атмосферу остаётся автомобильный транспорт. Депутат обратил внимание на то, что ряд берегоукрепительных сооружений требует реконструкции и капитального ремонта. В рамках формирования бюджетных проектировок на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов сформированы и направлены в Федеральное агентство водных ресурсов заявки по этим объектам. Однако, выделяемых средств недостаточно для решения проблемы. А. Текушев доложил, что в 2020-2021 годах на заседаниях Парламента рассматривалась реализация в республике нацпроекта «Экология» и регионального закона «О регулировании отношений в области охраны атмосферного воздуха», деятельность регионального оператора по обращению с ТБО «Экологистика. В 2022 году в рамках «правительственного часа» – вопрос о реализации республиканского закона «Об особо охраняемых природных территориях». В ходе обсуждения доклада затронуты вопросы контрольно-аналитической деятельности Парламента в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования, сбора, утилизации и переработки твёрдых бытовых отходов, поступлений в бюджет республики от налога на добычу полезных ископаемых, благоустройства парка Победы в Нальчике. Участники заседания приняли проект рекомендаций в адрес Парламента КБР, а также утвердили примерный план работы Общественного совета на текущий год.