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В Парламенте КБР рассмотрели параметры бюджетов республики и Территориального фонда ОМС

В Парламенте КБР рассмотрели параметры бюджетов республики и Территориального фонда ОМС

16.11.2022 | 22:46
Парламентарии, члены кабинета министров, представители общественности, врачи, журналисты – в публичных слушаниях могли участвовать все желающие. А рассматривали сегодня проект бюджета Кабардино-Балкарии на 2023-й год, а также бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Республика сохраняет все социальные гарантии, и из 52 млрд рублей, которые значатся как “доходы”, большую часть направят на образование, здравоохранение и социальную сферу. Министр финансов Елена Лисун рассказала, что работали над документом основательно и кропотливо, но окончательные цифры еще будут корректировать. Серьезную поддержку получит сельское хозяйство, дорожно-транспортная отрасль и сфера строительства. Министр экономического развития Борис Рахаев сообщил о прогнозах развития на следующий год, и главным здесь остается рост доходов граждан. В бюджете Территориального фонда обязательного медстрахования доходная часть составит около 12 миллиардов рублей. Эти деньги в основном пойдут на оплату медицинских услуг и организацию дополнительных программ повышения квалификации работников отрасли. А уже 24 ноября депутаты рассмотрят главный финансовый документ республики в первом чтении.   https://t.me/vestikbr
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