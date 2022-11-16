В Парламенте КБР рассмотрели параметры бюджетов республики и Территориального фонда ОМС

Парламентарии, члены кабинета министров, представители общественности, врачи, журналисты – в публичных слушаниях могли участвовать все желающие. А рассматривали сегодня проект бюджета Кабардино-Балкарии на 2023-й год, а также бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Республика сохраняет все социальные гарантии, и из 52 млрд рублей, которые значатся как “доходы”, большую часть направят на образование, здравоохранение и социальную сферу.
Министр финансов Елена Лисун рассказала, что работали над документом основательно и кропотливо, но окончательные цифры еще будут корректировать.
Серьезную поддержку получит сельское хозяйство, дорожно-транспортная отрасль и сфера строительства. Министр экономического развития Борис Рахаев сообщил о прогнозах развития на следующий год, и главным здесь остается рост доходов граждан.
В бюджете Территориального фонда обязательного медстрахования доходная часть составит около 12 миллиардов рублей. Эти деньги в основном пойдут на оплату медицинских услуг и организацию дополнительных программ повышения квалификации работников отрасли. А уже 24 ноября депутаты рассмотрят главный финансовый документ республики в первом чтении.
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