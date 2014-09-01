В Парламенте КБР прошло пленарное заседание Общественной палаты





Сохранить этнокультурную самобытность народов, живущих в Кабардино-Балкарии… Этой теме посвятили сегодня пленарное заседание члены Общественной палаты. Площадкой для встречи стал республиканский парламент. Пригласили представителей органов власти, НКО, духовенства. Акцент в ходе дискуссии сделали на взаимодействии госструктур и представителей гражданского общества в деле сохранения уникального наследия каждого народа. Это крайне необходимо в многонациональной среде, считают в палате. «Кабардино-Балкарская республика относится к числу субъектов со сложным этническим составом, где проживают представители более 80 национальностей, сконцентрированные на относительно небольшой территории, что обуславливает важное значение гармоничных межэтнических отношений в общественно-политической обстановке региона.»- отметил член комиссии Общественной палаты КБР по образованию, науке, молодежной политике, туризму и спорту Хаути Сохроков. В республике действуют около семи десятков этнических объединений, сообщил Хаути Сохроков, в том числе 14 национально-культурных центров. Члены палаты подчеркнули, что намерены и дальше содействовать усилиям власти и гражданского общества, которые направлены на сохранение в республике согласия между народами.