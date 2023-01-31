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В Парламенте КБР прошло первое в этом году пленарное заседание

В Парламенте КБР прошло первое в этом году пленарное заседание

31.01.2023 | 15:56
Несмотря на то, что в повестке дня всего десять вопросов, сегодня у парламентариев Кабардино-Балкарии очень насыщенный рабочий день. Они рассмотрели и приняли ряд важных и значимых для республики законопроектов. В том числе внесли изменения в отдельные республиканские законы об организации и проведении выборов и референдумов. Проект документа был внесен в законодательный орган прокурором Кабардино-Балкарии Николаем Хабаровым и рассмотрен в двух чтениях. В рамках “правительственного часа” министр культуры Мухадин Кумахов рассказал об итогах проведения в Кабардино-Балкарии Года культурного наследия народов России, приоритетными направлениями которого стали вопросы развития профессионального искусства, сохранения культурного наследия, укрепления и развития материально-технической базы сферы культуры, также-стимулирование и поддержка народного творчества. Говорилось и об обеспечении широкого доступа к культурным ценностям всех слоев населения республики. В ходе заседания депутаты представили в Государственную Думу Российской федерации разработанные ими в профильных комиссиях и комитетах три законодательные инициативы. Они касаются в том числе внесения изменений в отдельные статьи федерального закона о Конституционном суде Российской Федерации, а также дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   https://t.me/vestikbr
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