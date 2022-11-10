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В парламенте КБР подвели итоги уборки сельхозкультур

В парламенте КБР подвели итоги уборки сельхозкультур

10.11.2022 | 22:15
Итоги уборки сельхозкультур в Кабардино-Балкарии и в целом – как шли осенние полевые работы в нынешнем году? Тему обсудили сегодня на заседании президиума парламента в рамках правительственного часа. Перед депутатами выступил министр сельского хозяйства Хасан Сижажев. По его словам, агропромышленный комплекс республики работает в штатном режиме. В производстве отмечена положительная динамика: с января выпустили продукции на 41 миллиард 700 миллионов рублей. Это на восемь процентов больше, тем за такой же период прошлого года. Фруктов и ягод на сегодня получили 340 тысяч тонн. Уборка урожая продолжается. На стадии завершения – сбор кукурузы и овощей. Важная составляющая осенних работ – сев озимых. По данным министра, такими культурами планируют занять 60 тысяч гектаров. Две трети плана уже выполнили. По итогам дискуссии законодатели рекомендовали правительству обеспечить полное освоение бюджетных денег, которые в этом году направили на поддержку отрасли. А профильному министерству – содействовать сельхозпроизводителям по разным направлениям их развития.   https://t.me/vestikbr
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