В парламенте КБР подвели итоги работы за год

Спикер Татьяна Егорова отметила: несмотря на непростую ситуацию в стране и мире, законодателям республики удавалось решать вынесенные на повестку вопросы. Главная задача – подготовить правовую основу для обеспечения устойчивости экономики и социальной политики.
В этом году депутаты провели 12 пленарных заседаний, на которых рассмотрели больше полутора сотен вопросов. Принято больше 60 республиканских законов. В Государственную Думу внесли четыре инициативы. Из них три одобрены, один проект закона – на рассмотрении.
