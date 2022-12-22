В Парламенте КБР подвели итоги года

Республика выполнила все свои социальные обязательства. Во многом это результат совместной работы Главы Кабардино-Балкарии, правительства и парламента, а также различных ведомств, правоохранительных органов и всех жителей, отметила спикер Татьяна Егорова в докладе по итогам 22-го года. Бюджет республики на этот год был социально ориентированным. Такая же практика продолжится и в будущем.
Парламент Кабардино-Балкарии плодотворно участвует в федеральном законодательном процессе. Это касается не только рассмотрения проектов правовых документов – в отчетный период их проанализировали больше тысячи, но и реализации права законодательной инициативы. В целом за год состоялось около 40 заседаний президиума, 28 раз провели “правительственный час” и “час комитета”, организовали семь круглых столов и свыше 20 расширенных и выездных заседаний комитетов. Спикер обозначила в докладе задачи, которые будут актуальны сегодня и завтра.
Татьяна Егорова поблагодарила депутатов за совместную работу и поздравила их с наступающим Новым годом. В ходе завершающего пленарного заседания были одобрены законопроекты, касающиеся бюджетов Кабардино-Балкарии и территориального фонда обязательного медицинского страхования. Также внесли изменения в республиканский закон “О госнаградах”, связанные с троекратным увеличением выплат многодетным матерям.
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