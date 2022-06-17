В Парламенте КБР обсудили вопросы управления многоквартирными домами

Управление многоквартирными домами: организация госнадзора и лицензирование деятельности… Эту тему обсудили в республиканском парламенте. Перед законодателями выступил руководитель Госкомитета по тарифам и жилнадзору Алим Макуашев. По его словам, на сегодня жилищный фонд республики – почти 17 миллионов квадратных метров, и вопрос содержания домов – среди первостепенных. В прошлом году комитет рассмотрел больше 1600 обращений от граждан и юридических лиц, а также провел свыше 800 плановых и внеплановых проверок. В ходе обсуждения говорили о законности перепланировок жилья в многоквартирных домах, о работе Регионального оператора капремонта и различных аспектах деятельности управляющих компаний. По итогам заседания депутаты рекомендовали усилить профилактическую работу среди граждан, чтобы сократить число нарушений в сфере жилищного законодательства.