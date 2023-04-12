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В Парламенте КБР обсудили вопросы укрепления традиционных ценностей

В Парламенте КБР обсудили вопросы укрепления традиционных ценностей

12.04.2023 | 15:37
В парламенте обсуждают, как укрепить институт семьи и сохранить традиционные семейные ценности. О вкладе в решение глобальных задач говорят представители исполнительной власти. Минтруд работает в двух основных направлениях. Финансирование регионального проекта «Поддержка семьи при рождении детей» в прошлом году превысило три миллиарда рублей, сообщила депутатам замминистра Елена Романова. Часть средств направили на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением первого ребенка, а также нуждающимся многодетным. Помимо этого, республика оказывала единовременную помощь при рождении малышей и финансировала медицинские услуги, которые помогают парам избавиться от бесплодия. Елена Романова рассказала и о комплексной поддержке семей, нуждающихся в особой заботе государства. Ежемесячные выплаты за третьего и последующих детей в республике получили 11,5 тысяч семьей. На это направили почти два миллиарда. По распоряжению Главы республики Казбека Кокова в конце прошлого года втрое были увеличены выплаты матерям пяти и более детей... О том, как прививают любовь к Родине и сохраняют семейные ценности в образовательных учреждениях, рассказала замминистра просвещения и науки Екатерина Мисостова. Говорили о задачах, стоящих перед детскими и молодежными движениями, о том, какую работу проводят среди юнармейцев и кадетов. Парламентский комитет по труду, социальной политике и здравоохранению, который организовал дискуссию, сформулировал рекомендации: что еще следует предпринять, чтобы укрепить институт семьи и сохранить традиционные семейные ценности.   https://t.me/vestikbr
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