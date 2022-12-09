В Парламенте КБР обсудили вопросы развития цифровой отрасли

Подготовка кадров для цифровой экономики, подключение к быстрому интернету, устранение цифрового неравенства… Вопросы развития отрасли обсудили на заседании президиума парламента в рамках “правительственного часа”.
С докладом выступил замминистра цифрового развития Аскер Бозиев. Он проанализировал работу ведомства и назвал перспективные направления. По словам выступающего, большим плюсом стало создание на базе виртуальной автоматической телефонной станции Единого федерального номера “122”.
Служба показала эффективность и во время пандемии коронавируса, и в период проведения частичной мобилизации. По последней теме поступило три тысячи звонков. Были даны необходимые консультации… Также Аскер Бозиев рассказал, что завершены работы по подключению социальных учреждений республики к высокоскоростному интернету.
В федеральную программу по устранению цифрового неравенства вошли 20 населенных пунктов Кабардино-Балкарии, в которых живут до 500 человек. В ближайшие годы туда проведут быстрый интернет. Еще один проект министерства – создание Единой социальная карты жителя республики. С ее помощью можно будет получать различные услуги на выгодных для держателя условиях.
Аскер Бозиев сообщил депутатам, что в Нальчике на базе КБГУ в перспективе создадут образовательный индустриально-технологический парк креативных индустрий. Докладчик ответил на вопросы законодателей, которые по итогам заседания приняли рекомендации по улучшению работы Минцифры.
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