home
Главная
>
Новости
>
В Парламенте КБР обсудили вопросы развития цифровой отрасли

В Парламенте КБР обсудили вопросы развития цифровой отрасли

09.12.2022 | 16:31
Подготовка кадров для цифровой экономики, подключение к быстрому интернету, устранение цифрового неравенства… Вопросы развития отрасли обсудили на заседании президиума парламента в рамках “правительственного часа”. С докладом выступил замминистра цифрового развития Аскер Бозиев. Он проанализировал работу ведомства и назвал перспективные направления. По словам выступающего, большим плюсом стало создание на базе виртуальной автоматической телефонной станции Единого федерального номера “122”. Служба показала эффективность и во время пандемии коронавируса, и в период проведения частичной мобилизации. По последней теме поступило три тысячи звонков. Были даны необходимые консультации… Также Аскер Бозиев рассказал, что завершены работы по подключению социальных учреждений республики к высокоскоростному интернету. В федеральную программу по устранению цифрового неравенства вошли 20 населенных пунктов Кабардино-Балкарии, в которых живут до 500 человек. В ближайшие годы туда проведут быстрый интернет. Еще один проект министерства – создание Единой социальная карты жителя республики. С ее помощью можно будет получать различные услуги на выгодных для держателя условиях. Аскер Бозиев сообщил депутатам, что в Нальчике на базе КБГУ в перспективе создадут образовательный индустриально-технологический парк креативных индустрий. Докладчик ответил на вопросы законодателей, которые по итогам заседания приняли рекомендации по улучшению работы Минцифры.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных