В Парламенте КБР обсудили вопросы охраны окружающей среды

Больше двух десятков законопроектов обсудили депутаты на заседании президиума парламента республики.
В частности, говорили о внесении изменений в региональный закон, регулирующий работу бизнес-омбудсмена. Связано это с тем, что в конце 22-го года был скорректирован аналогичный федеральный документ.
Парламентарии также обсудили проект республиканского закона “Об охране растительного мира”. Речь идет о системе мер, направленных на сохранение и воспроизводство биоресурсов Кабардино-Балкарии.
На встрече стало известно, что очередное заседание республиканского парламента пройдет 28 февраля.
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