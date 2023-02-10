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В Парламенте КБР обсудили вопросы охраны окружающей среды

В Парламенте КБР обсудили вопросы охраны окружающей среды

10.02.2023 | 16:27
Больше двух десятков законопроектов обсудили депутаты на заседании президиума парламента республики. В частности, говорили о внесении изменений в региональный закон, регулирующий работу бизнес-омбудсмена. Связано это с тем, что в конце 22-го года был скорректирован аналогичный федеральный документ. Парламентарии также обсудили проект республиканского закона “Об охране растительного мира”. Речь идет о системе мер, направленных на сохранение и воспроизводство биоресурсов Кабардино-Балкарии. На встрече стало известно, что очередное заседание республиканского парламента пройдет 28 февраля.   https://t.me/vestikbr  
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