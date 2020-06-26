В Парламенте КБР обсудили вопросы экономического развития республики

На заседании президиума Парламента Кабардино-Балкарии обсудили ход реализации республиканской госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014-2020 годы» и меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В рамках правительственного часа перед депутатами выступил профильный министр Борис Рахаев.

По госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика» в Кабардино-Балкарии реализуют 9 региональных проектов. В прошлом году на поддержку трех из них из федерального бюджета направили 190 миллионов рублей. Сама республика израсходовала около 2 миллионов, сообщил на заседании Рахаев.

«Как и все программы 2019 года, эта программа была выполнена на достаточно высоком уровне. Этот показатель превышает 99%. На 2020 год по программе экономического развития предусмотрены средства — один миллиард 243 миллионов рублей. Особый блок в этой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства». На 2020 год предусмотрены средства в объеме 358 миллионов рублей», — отметил министр экономического развития КБР.

Борис Рахаев напомнил, что в правительстве Кабардино-Балкарии подготовили план по преодолению экономических последствий от распространения коронавируса. Документ включает как федеральные, так и региональные меры поддержки. В бюджете республики предусмотрели резерв, превышающий 440 миллионов рублей. На помощь предприятиям из наиболее пострадавших отраслей выделили 100 миллионов рублей. Деньги направят на компенсацию процентных ставок по ранее взятым кредитам и на поддержку занятости. Приостановлены все проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В плане по поддержке малого и среднего бизнеса — больше 40 пунктов.

«Все эти пункты выполнены на сегодняшний день, а те, которые имеют постоянный характер, они будут выполняться до конца года. Мы утвердили перечень системообразующих предприятий республики — их 71 одно. Каждую неделю мы проводим мониторинг и отчитываемся в Минэкономики Российской Федерации. Перечень этих предприятий охватывают 48 отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции», — отчитался перед депутатами Борис Рахаев.

Бизнесмены, которые работают по упрощенной системе налогообложения, должны будут внести авансовые платежи позже, чем обычно, — в конце третьего квартала, добавил он. То же касается и налога на имущество организаций. Фактически малому и среднему бизнесу предоставили отсрочку до полугода. Это позволит поддержать больше 6 тысяч налогоплательщиков, которые обеспечивают рабочими местами свыше 28 тысяч граждан. Также введен шестимесячный мораторий на платежи за аренду государственного и муниципального имущества. Для предпринимателей, работающих в бизнес-инкубаторах, ставка сейчас составляет всего 5% от обычной суммы аренды.

Доклад министра вызвал много вопросов у депутатов. В целом действия экономического блока правительства в период распространения коронавируса законодатели одобрили.