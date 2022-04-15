В Парламенте КБР обсудили вопрос о контроле за качеством и доступностью лекарственных препаратов

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередное заседание президиума Парламента КБР. Ключевой темой «правительственного часа» стал вопрос о контроле за качеством и доступностью лекарственной помощи населению и механизмах импортозамещения. Выступая с подробной информацией, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов отметил, что совершенствование лекарственного обеспечения населения является одним из самых острых и значимых направлений развития системы здравоохранения в РФ. В период санкций, введённых недружественными странами, важной составляющей стабильности социальной сферы является сохранение качества и доступности лекарственных препаратов. Р. Калибатов рассказал об основных мерах, принимаемых в этом направлении как на федеральном, так и на региональном уровнях. По словам министра, с 2014 года в стране значительно возросла численность фармацевтических предприятий, модернизированы существующие мощности. Сформированы ключевые технологии для производства синтетических и биотехнологических лекарственных средств. Имеющихся производственных мощностей достаточно для полного обеспечения потребности в жизненно необходимых и важнейших лекарственных средствах. Сегодня Россия занимает третье место в мире по количеству зарегистрированных дженериков – аналогов оригинальных препаратов. Российскими производителями зарегистрировано и производится большое количество воспроизведённых лекарств, в том числе включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (77%), а также ряд стратегических (приоритетных импортозамещению) лекарственных препаратов (50%). Согласно анализу по закупленным лекарственным препаратам в рамках действующих на территории Кабардино-Балкарии программ льготного лекарственного обеспечения за период с 2019 по 2022 год, соотношение отечественных и импортных лекарств в среднем составило 52% к 48% соответственно. Если же говорить о количестве единиц закупленных упаковок, то соотношение увеличилось с 74%:26% до 84%:14% в пользу российских препаратов. – Вместе с тем пациентам, проживающим в республике, при прохождении специализированного лечения в федеральных клиниках назначают лекарственные препараты, не входящие в утверждённые действующим законодательством льготные перечни либо лекарственные препараты по конкретным торговым наименованиям, производителями которых в большинстве случаев являются зарубежные фармацевтические компании. При наличии протоколов врачебных комиссий медицинских организаций закупка таких препаратов осуществляется за счёт средств бюджета КБР, – подчеркнул Р. Калибатов. Докладчик сообщил, что в целях повышения доступности лекарственной помощи в условиях сегодняшней ситуации постановлением Правительства РФ утверждено Положение о ведении реестра единственных поставщиков лекарств для медицинского применения и медицинских изделий, которые не имеют аналогов в РФ и производство которых осуществляется производителями, происходящими из иностранного государства, не вводившего в отношении РФ ограничительных мер экономического характера. Закупки таких товаров могут проводиться по неконкурсным процедурам у единственного поставщика. Кроме того, для упрощения импорта зарубежных и минимизации внешнего влияния на лекарственное обеспечение Государственной Думой ФС РФ принят федеральный закон, предусматривающий ускорение ввода в обращение и применение недавно зарегистрированных лекарственных препаратов без выполнения требований к упаковке. В настоящее время поставки лекарств зарубежными компаниями продолжаются. Технологических препятствий для оперативной замены указанных лекарств в случае необходимости не предвидится. С целью решения проблем с трансграничным перемещением лекарственных препаратов производится перестройка логистических цепей, механизмов быстрого ввоза и регистрации любого потенциально дефицитного изделия или медицинского продукта. По мнению Рустама Калибатова, данные меры позволят минимизировать внешнее санкционное давление на лекарственное обеспечение граждан. – Минздравом КБР в первом квартале 2022 года успешно проведены и продолжают осуществляться закупочные мероприятия, направленные на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в рамках действующих госпрограмм. Так, на реализацию в республике федеральной программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами граждан, включённых в Федеральный регистр льготников, из федерального бюджета выделено около 168 млн рублей. Заключены государственные контракты на поставки лекарственных препаратов на сумму 96,5 млн рублей. Из закупленных лекарств по количеству международных непатентованных наименований 54% – препараты российского производства, и около 46% – импортного. По количеству закупленных единиц упаковок 71% составляют отечественные препараты, 29% – импортные, – проинформировал Р. Калибатов. Министерством здравоохранения КБР для предотвращения дефицита лекарств и медицинских изделий проводится ежедневный оперативный мониторинг аукционов. Рустам Калибатов заверил, что исходя из среднемесячного расхода лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан в КБР сформированы товарные запасы на 8-10 месяцев. Продолжая тему, руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по КБР Алим Ахматов подчеркнул, что отмечается увеличение количества обращений граждан с жалобами на отсутствие в аптечных организациях частной формы собственности жизненно необходимых лекарственных препаратов и привёл статистические данные. – В ценовом сегменте до 100 рублей находятся 43 наименования лекарств, роста за последнюю неделю не наблюдается. В ценовом сегменте от 100 до 500 рублей – 31 наименование, отмечается снижение на 1,4%. Десять наименований стоимостью выше 500 рублей – снижение на 0,6%; 28 наименований стоимостью от 1000 рублей и выше – 1,4% роста. В стойкой дефектуре, т.е. отсутствии в аптеке определённых лекарств, на сегодня 27 препаратов. Из них четыре входят в список жизненно важных. Наибольшую озабоченность вызывает нехватка препаратов для лечения эпилепсии – Депакин хроно. Оптовая аптечная организация «Альфа трейд» закупила десять тысяч упаковок данного препарата, и по договорённости с аптечными организациями всех муниципалитетов в каждый район этот препарат будет доставлен, – уточнил А. Ахматов. В ходе обсуждения Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова подчеркнула, что значительная сумма в республиканском бюджете по отрасли «здравоохранение» заложена на лекарственное обеспечение – 472 млн. рублей, поинтересовалась, достаточно ли этих средств с учётом роста цен на лекарства, необходимы ли изменения в основном финансовом документе республики. Рустам Калибатов сообщил, что данный вопрос находится на контроле руководства КБР. – К окончанию полугодия будет понятно, какой дефицит складывается и какая потребность дополнительно возникнет, – сказал министр. Татьяна Егорова акцентировала внимание на обеспечении лекарственными препаратами граждан, страдающих орфанными заболеваниями. По словам Р. Калибатова, закупки для орфанников и высокозатратных нозологий идут на федеральном уровне в обычном режиме: – Не думаю, что будет сбой. Могу отметить: если мы на республиканском уровне пытаемся закупать импортные препараты по протоколам федеральных центров, то, что касается федерального уровня, закупки осуществляются только по международным непатентованным наименованиям и только российских аналогов. Председатель Комитета Парламента КБР по бюджету, налогам и финансовому рынку Михаил Афашагов поднял вопрос о необходимости контроля качества лекарств и механизмов проведения проверок в аптечных сетях. Руководитель фракции «Справедливая Россия – за правду» в Парламенте КБР Владимир Кебеков выразил обеспокоенность безрецептурным отпуском лекарственных средств и препаратов, подчеркнув, что зачастую это вредит здоровью граждан. Председатель Комитета Парламента КБР по труду, социальной политике и здравоохранению Хусейн Кажаров сказал о необходимости проведения мониторинга аптек всех форм собственности, медицинских организаций для выявления нарушений и дефицита лекарств. В ходе заседания парламентарии поднимали вопросы ценообразования, взаимодействия аптечных сетей, обеспечения лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, обсудили возможность создания государственной аптеки. Интересовались и причинами того, почему некоторые рецепты находятся на отсроченном обслуживании в аптечных организациях. С учётом прозвучавших предложений депутаты приняли решение президиума Парламента КБР с рекомендациями Правительству КБР, Министерству здравоохранения КБР, Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по КБР.