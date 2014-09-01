В Парламенте КБР обсудили систему воспитания в школах





Насколько налажена система воспитания в сфере школьного образования? Об этом сегодня говорили в парламенте на заседании президиума. Теме посвятили правительственный час. Отмечено, что в 2019-м в республике начали апробировать новую программу воспитания, и на сегодня ее используют уже полтора десятка школ. Она помогает педагогам выявить в учениках лучшие качества и затем развить их. В воспитательном процессе участвуют и классные руководители – их в учебных заведениях Кабардино-Балкарии свыше пяти тысяч, сообщил руководитель Минпросвещения Анзор Езаов. По его словам, в соответствии с поручением президента Российской Федерации, с сентября 2020-го года классные руководители получают доплату из федерального бюджета в размере пять тысяч рублей. С января текущего года уже выплачено более 97 миллионов рублей. Также сохранена региональная доплата. В среднем она составляет чуть больше тысячи рублей. Министр подчеркнул, что особую воспитательную роль играют организации дополнительного образования. Занятия в них посещают 40 тысяч детей, начиная от пяти лет. Кроме того, работают волонтерские организации, региональные отделения Всероссийский детских движений, а также музеи при школах. Все они формируют у подрастающего поколения социально значимые ценности, гражданственность и патриотизм, подчеркнули на заседании.