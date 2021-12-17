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В Парламенте КБР обсудили реализацию в республике госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий

В Парламенте КБР обсудили реализацию в республике госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий

17.12.2021 | 15:51
Перед депутатами выступил министр сельского хозяйства Хасан Сижажев. Он отметил: среди важнейших задач – развитие социальной и инженерной инфраструктуры сел. По программе уже построили 523 тысячи квадратных метров жилья. В эксплуатацию ввели три километра дорог, которые ведут к общественно значимым объектам в сельской местности. На федеральные и региональные вложения в Солдатской строят детский сад и водозаборную скважину. В Пролетарском капитально отремонтировали школу, реконструировали систему уличного освещения и уже открыли новую скважину. В Кашхатау восстанавливают районный ДК. Отремонтируют и учебный корпус здешней школы. Министр ответил на вопросы депутатов, которые большей частью касались социальных тем – ремонта образовательных учреждений и дорог в сельской местности, а также развития агробизнеса.
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