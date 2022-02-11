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В парламенте КБР обсудили реализацию республиканского закона «Об особо охраняемых природных территориях»

В парламенте КБР обсудили реализацию республиканского закона «Об особо охраняемых природных территориях»

11.02.2022 | 16:28
Реализацию республиканского закона «Об особо охраняемых природных территориях» обсудили депутаты на заседании президиума парламента. Провели его в формате видеоконференции. Закон направлен, прежде всего, на сохранение уникальных природных комплексов, подчеркнул профильный министр Ильяс Шаваев. По его словам, в единый государственный реестр внесены полтора десятка памятников природы регионального значения. Находятся они практически во всех районах республики. Руководитель Дирекции особо охраняемых территорий Аубекир Биттиров сообщил, что есть еще не решенные вопросы: в некоторых местах следует уточнить границы заказников и населенных пунктов. Нужны новые экологические тропы и в целом – обновление отраслевой инфраструктуры. Тогда увеличатся потоки туристов, готовых купить билет, чтобы попасть в заповедные места и насладиться первозданной красотой. Председатель парламента КБР Татьяна Егорова отметила: чтобы решить поставленные вопросы, предстоит проделать большую работу совместно с правительством республики и профильными ведомствами.
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