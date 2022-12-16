В Парламенте КБР обсудили развитие в республике спорта высоких достижений

Спорт высоких достижений и его развитие… Эту тему обсудили в республиканском парламенте.
Отмечено, что сейчас в Кабардино-Балкарии работают около 50 спортивных школ, Центр подготовки сборных команд, а также профессиональный футбольный клуб “Спартак-Нальчик”. С начала этого года различных званий и разрядов добились 700 атлетов.
В 2022-м в регионе провели три сотни турниров, треть из которых – межрегиональные, всероссийские и международные. Обо всем этом сообщил депутатам заместитель профильного министра Аслан Анаев.
Депутаты сформулировали рекомендации по дальнейшему развитию отрасли и продолжили законотворческую работу.
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