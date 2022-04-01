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В парламенте КБР обсудили проведение в республике весенне-полевых работ

В парламенте КБР обсудили проведение в республике весенне-полевых работ

01.04.2022 | 15:47
Как в республике проходят весенне-полевые работы, обсудили в парламенте Кабардино-Балкарии на заседании президиума. О перспективах агропромышленного комплекса депутатам рассказал руководитель профильного ведомства Хасан Сижажев. По словам министра, актуальные вопросы повестки дня для аграриев всей страны – обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещение. Сижажев сообщил, что в прошлом году зерновых и зернобобовых культур собрали почти миллион 300 тысяч тонн. Ожидается, что нынешний сезон будет не менее продуктивным. Яровые культуры займут 223 тысячи гектаров, что больше прошлогоднего показателя на четыре процента. Хасан Сижажев добавил, что в Кабардино-Балкарии есть все необходимые материально-технические ресурсы для проведения весенне-полевых работ. Министр ответил на вопросы депутатов. Обсуждали в частности состояние отгонных пастбищ, проблемы семеноводства и пчеловодства, организацию поставок овощей и фруктов в школьные столовые.
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