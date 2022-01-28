В парламенте КБР обсудили проект закона «О поправке к Конституции Кабардино-Балкарии»

Заседание президиума парламента – в формате видеоконференции. Сегодня депутаты рассмотрели законопроекты, касающиеся сельского хозяйства, охраны окружающей среды, защиты граждан от ЧС… Одной из важных тем стало обсуждение проекта закона «О поправке к Конституции Кабардино-Балкарии». Его подготовили в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России» в декабре прошлого года. Был закреплен принцип единства системы публичной власти стране на всех уровнях – федеральном, региональном, местном. В документе определены основные направления работы и других органов власти республики. Проект закона о поправках в Конституцию направили Главе Кабардино-Балкарии на утверждение.