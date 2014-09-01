В Парламенте КБР обсудили проблему детского травматизма на дрогах





Как устранить детский травматизм на дорогах? Тему обсудили в республиканском парламенте на заседании президиума. Руководитель Управления ГИБДД Дмитрий Сухорученко напомнил, что при любых обстоятельствах дети попадают в ДТП по вине взрослых: либо автомобилисты не уследили за ситуацией на трассе, либо родители не научили ребенка правильно вести себя на проезжей части. Отдельная проблема, угрожающая по своим масштабам, — перевозка несовершеннолетних без специальных удерживающих устройств. Дмитрий Сухорученко добавил, что в этом году дети чаще всего были травмированы на трассах Майского, Прохладненского, Зольского, Баксанского районов. О том, насколько в школах успешны просветительские занятия на обсуждаемую тему, рассказала замруководителя образовательного ведомства республики Екатерина Мисостова. По итогам заседания депутаты сформулировали рекомендации заинтересованным госструктурам.