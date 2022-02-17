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В парламенте КБР обсудили практику привлечения к ответственности за нарушение общественного порядка

В парламенте КБР обсудили практику привлечения к ответственности за нарушение общественного порядка

17.02.2022 | 22:11
О практике привлечения к ответственности за совершение правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность… Эту тему сегодня обсудили в парламенте на заседании президиума. Встречу под председательством спикера Татьяны Егоровой организовали в формате видеоконференции. Речь шла о применении статей республиканского Кодекса об административных правонарушениях, которые касаются пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых, нарушения тишины и покоя, а также навязчивости по отношению к гражданам. До начала 2021-го протоколы о таких нарушениях составляли представители органов исполнительной власти, теперь это делают полицейские. Дела рассматривают мировые судьи. В прошлом году по данным статьям назначили штрафов в общей сумме около 150 тысяч рублей. Это в четыре раза больше по сравнению с 2020-м. Председатель парламентского комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Михаил Кривко считает, что новое правовое регулирование способствует решению поставленных задач. Существующие проблемы обсудили на заседании. По итогам депутаты сформулировали рекомендации заинтересованным ведомствам.
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