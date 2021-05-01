В Парламенте КБР обсудили популяризацию здорового образа жизни


Следовать принципам здорового питания, отказаться от вредных привычек… Как мотивировать граждан соблюдать правила, которые в конечном счете увеличат продолжительность жизни — вопрос обсуждали сегодня в республиканском парламенте. В Кабардино-Балкарии действует специальный проект, который рассчитан на период до 24-го года. Его конечная цель – снизить смертность трудоспособных людей и повысить продолжительность жизни в среднем до 78-ми лет. Результата можно добиться, если граждане массово станут отказываться от алкоголя и табака, а также от нерационального питания, говорят в Минздраве. На помощь желающим дольше сохранять здоровье приходят медики. По словам заместителя министра здравоохранения КБР Заурбека Батырова, в целях формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, предусмотрены мероприятия по созданию Центров общественного здоровья, и первым шагом в это направлении стало образование на базе медицинского консультативно –диагностического центра – Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Работает он с минувшей осени. Обратиться в Центр общественного здоровья и медицинской профилактики может каждый. Нужны лишь документы – паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Специалисты обследуют человека и составят индивидуальный план развития. Заурбек Батыров добавил, что в пяти муниципалитетах Кабардино-Балкарии уже действуют местные программы по укреплению здоровья граждан. В этом году схожие проекты запустят еще два района.

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— Республиканы бшчысы Казбек Коков терроризмге къажау комиссияны бла оператив штабны бирикдирилген жыйылыуун бардыргъанды.

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— Сегодня в Нальчике состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.

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