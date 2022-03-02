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В парламенте КБР обсудили поправки к Конституции республики

В парламенте КБР обсудили поправки к Конституции республики

02.03.2022 | 15:30
Поправки к Конституции республики, изменения в Административный и Налоговый кодексы рассмотрели сегодня депутаты парламента Кабардино-Балкарии. В самом начале спикер Татьяна Егорова подчеркнула, что сейчас, когда Запад вводит беспрецедентные санкции в отношении России, каждый должен сделать все от него зависящее, чтобы обеспечить безопасность и экономическую стабильность в республике и стране. Депутаты обсудили поправки к Конституции Кабардино-Балкарии в связи с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России». Документ рассмотрели в первом чтении. Его положения, в частности, уточняют полномочия Главы, парламента и правительства республики. В повестке дня было около двух десятков законопроектов. Они касаются развития сельского хозяйства, градостроительной деятельности, защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. Теперь их направят депутатам и в профильные ведомства для подготовки предложений.
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