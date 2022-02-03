В парламенте КБР обсудили перспективы развития санаторно-курортного комплекса республики

Под председательством руководителя Парламента КБР Татьяны Егоровой в формате видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание президиума законодательного органа республики. В рамках "правительственного часа" обсуждены состояние и перспективы развития санаторно-курортного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике. С подробной информацией выступили министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков и генеральный директор АО "Курорт "Нальчик" Хасанби Афов.

Отмечено, что Кабардино-Балкария занимает особое место в рекреационном комплексе Северного Кавказа, так как обладает исключительными туристско-рекреационными ресурсами, которые могут обеспечить развитие большинства видов рекреационной деятельности: лечебно-оздоровительной, туристской, экскурсионной, познавательной. На территории республики располагается курорт федерального значения Нальчик. Санатории системы Курорта Нальчик сейчас готовятся к новому сезону. В ходе обсуждения депутаты затронули ряд вопросов, в числе которых проблемы заполняемости санаториев, стоимость лечебных услуг, потенциал курортов республики, развитие инфраструктуры курорта Нальчик и т.д. После обмена мнениями парламентарии выработали ряд рекомендаций в адрес заинтересованных структур.