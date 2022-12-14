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В Парламенте КБР обсудили организацию высокотехнологичной медпомощи по профилю “сердечно-сосудистая хирургия”

В Парламенте КБР обсудили организацию высокотехнологичной медпомощи по профилю “сердечно-сосудистая хирургия”

14.12.2022 | 16:19
Сегодня в парламенте республики за круглым столом говорили об организации в Кабардино-Балкарии высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи по профилю “сердечно-сосудистая хирургия”. Обсуждение организовал Комитет по труду, социальной политике и здравоохранению. Сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных причин смертности по стране в целом, потому борьба с ними – задача первостепенной важности. В четырех республиканских медцентрах проводят высокотехнологичные операции на сосудах, сообщил министр здравоохранения Рустам Калибатов. Пациентов распределяют исходя из материально-техническим обеспечения и кадрового потенциала учреждений. Представители профильных медицинских учреждений и отделений рассказали о том, с какими клиническими случаями они сталкиваются и какие схемы лечения выбирают. При необходимости больных доставляют в федеральные центры. Так, силами санавиации в этом году девять человек отправили на операции в астраханскую клинику.   https://t.me/vestikbr  
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