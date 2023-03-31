В Парламенте КБР обсудили организацию работы службы крови

Станция переливания – единственное учреждение в Кабардино-Балкарии, осуществляющее заготовку, переработку, хранение крови и ее компонентов. Она оснащена современным оборудованием, проведен первый этап капитального ремонта здания. По итогам всероссийской акции «Культурный код донора» станция стала лауреатом в одной из номинаций, рассказал на правительственном часе в парламенте министр здравоохранения Рустам Калибатов.
Чтобы обеспечить растущие потребности в донорской крови, в прошлом году станция провела около полусотни акций. В них участвовали 2700 человек. Организовывали также акции выездные – в городах и районах. 18 людей наградили нагрудным знаком «Почетный донор России»: они сдали кровь больше 40 раз... В ходе обсуждения спикер Татьяна Егорова отметила: парламент Кабардино-Балкарии будет и дальше поддерживать инициативы, направленные на развитие службы.
О формировании у жителей республики, особенно у молодежи, осознанного отношения к донорству говорила исполняющая обязанности руководителя Станции переливания крови Дина Узденова. Были затронуты вопросы питания доноров на Станции переливания, модернизации материально-технической базы учреждения, пользы от сдачи крови… После дискуссии парламентарии сформулировали рекомендации по теме обсуждения.
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