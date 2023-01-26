В Парламенте КБР обсудили меры поддержки участников СВО и их семей

Правительственный час в парламенте Кабардино-Балкарии на заседании президиума посвятили одной из самых актуальных тем – поддержке участников специальной военной операции и их семей. Перед депутатами выступил министр труда и социальной защиты Алим Асанов. Он рассказал о тех мерах, которые утверждены на уровне республики.
Ежемесячная выплата в размере 25 тысяч рублей положена военнослужащим, призванным военным комиссариатом КБР на военную службу в соответствии с указом президента Российской Федерации. Также установлена единовременная материальная помощь военнослужащим, которые получили ранения, в размере от 100 до 300 тысяч - в зависимости от тяжести увечий. И единовременная материальная помощь членам семей погибшего военнослужащего в размере одного миллиона рублей.
Министр подчеркнул: за период с сентября 22 года по январь нынешнего задержек с выплатами нет. Также среди мер поддержки – решение о том, что финансовые поступления военнослужащих, которые участвуют в СВО, не будут учитывать при расчете среднедушевого дохода, если их семьи обратятся за социальной помощью.
Программы поддержки открыты в рамках межведомственного взаимодействия. Так, в канун Нового года министерство культуры организовало серию праздничных выступлений, в которых участвовали дети мобилизованных и добровольцев. А министерство спорта курирует набор детей военнослужащих в секции и обеспечение их экипировкой. Оказывают помощь и в сфере здравоохранения.
Семьи граждан мобилизованных на военную службу при наличии показаний и предоставлении необходимой медицинской документации направляются в федеральные центры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в счет средств федерального бюджета.
Алим Асанов отметил вклад муниципалитетов, где собирают и отправляют гуманитарные грузы для бойцов из Кабардино-Балкарии… Парламентарии отметили слаженную работу по поддержке участников СВО и их семей и рекомендовали заинтересованным ведомствам проработать дальнейшие шаги в этом направлении.
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