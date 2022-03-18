В Парламенте КБР обсудили меры по обеспечению продовольственной безопасности

Ключевой темой очередного заседания президиума Парламента КБР стал вопрос о мерах, предпринимаемых органами исполнительной власти Кабардино-Балкарии по предотвращению дефицита и роста цен на социально значимые товары. В связи с тем, что в законодательный орган республики поступает много обращений граждан по поводу роста цен, парламентарии посчитали целесообразным рассмотреть тему с разных сторон и пригласили к обсуждению первого заместителя Председателя Правительства КБР Сергея Говорова, руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по КБР Алима Ахматова, министра промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиля Ахубекова, заместителя министра сельского хозяйства КБР Тимура Вадахова, начальника отдела защиты конкуренции и контроля рекламного законодательства Управления Федеральной антимонопольной службы России по КБР Залима Балкарова. Открывая заседание, Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова отметила важность и актуальность рассматриваемой темы. – В рамках «правительственного часа» предстоит обсудить отдельные аспекты комплекса мер по преодолению трудностей, которые вызваны беспрецедентным санкционным давлением на нашу страну. Ограничения со стороны так называемого коллективного Запада сейчас очень жёсткие, они бьют практически по всей экономике. Правительством РФ уже утверждён перечень отраслей, на которые больше всего оказывают влияние санкции, и разработаны ответные меры. В перечень вошли такие сферы, как сельское хозяйство, наука, культура, туризм, общественное питание, оптовая и розничная торговля, медицина, информационные технологии. Но, безусловно, на первый план выходят задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Мы с вами стали свидетелями и роста цен, и ажиотажного спроса на продукты питания, лекарственные препараты в первые дни санкционного режима. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, однако необходимо быть готовыми к оперативному реагированию на любые колебания потребительского рынка. Хочу отметить, что потенциал агропромышленного комплекса республики, объёмы производства сельхозпродукции, перерабатывающей промышленности способны покрывать собственные потребности по основным видам сельскохозяйственных товаров. Но вместе с тем, как подчеркнул Глава республики, необходимо выработать и осуществить комплекс дополнительных мер, направленных на наращивание объёмов производства сельхозпродукции, чтобы не допустить дефицита и роста цен на продукты питания массового спроса. Государство планирует направить около 25 млрд рублей на льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей. Нам надо подумать, чем мы можем поддержать аграриев Кабардино-Балкарии. При этом очень важно максимально высвобождать предпринимательскую инициативу, снять избыточные ограничения по ярмаркам, рынкам, мобильной торговле, свободному доступу на них продукции частных производителей. Хочу отметить, что наша страна не впервые испытывает санкционное давление, но выражаю уверенность, что так же, как мы преодолевали трудности ранее, мы преодолеем их и сейчас, – подчеркнула Татьяна Егорова. Выступая с подробной информацией, Сергей Говоров отметил, что руководство республики держит на постоянном контроле обсуждаемую проблему. По итогам совещаний подготовлен проект распоряжения Правительства КБР об образовании оперативного штаба по обеспечению стабильного функционирования в сфере агропромышленного комплекса, промышленности, торговли, природных ресурсов и цифрового развития. Создана рабочая группа, ежедневно проводящая мониторинг цен и запасов продуктов питания в торговых сетях и на рынках республики. Министерством промышленности, энергетики и торговли КБР реализуется механизм автоматизированного мониторинга десяти наиболее крупных торговых объектов городского округа Нальчик, информацию о которых еженедельно собирают работники отделов потребительского рынка. Средние цены на основные продовольственные товары фиксируются и Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу. Отмечено, что с начала марта 2022 года наибольший рост цен наблюдается на чай, сахар и гречневую крупу: от 10 до 40 процентов – в региональных супермаркетах и рынках, от 15 до 20 процентов – в федеральных сетях. – На ряд продуктов питания, таких как хлеб, говядину картофель, капусту, репчатый лук, морковь, мы видим, цены стабильные. И в течение периода, когда мы начали их отслеживать, цены на них поднялись на 1-2%. Это на уровне инфляции, – сказал С. Говоров. Цена на так называемый «борщевой набор» со 2 по 17 марта повысилась на 1,4% и составила по республике 234,31 рубля. При этом она ниже уровня средних цен по СКФО и РФ в целом – 4,5-5%. По словам первого заместителя Председателя Правительства КБР, в целях сдерживания роста цен на хлебобулочные изделия из федерального бюджета республике выделено 2,4 млн рублей на поддержку предприятий хлебопекарной промышленности (компенсация части затрат на производство и реализацию продукции). Министерством промышленности и торговли РФ с федеральными торговыми сетями подписан меморандум о сдерживании торговой наценки на уровне пяти процентов на социально значимые товары. Из подписавших данный меморандум в КБР присутствуют сети «Магнит» (50 магазинов) и «Пятёрочка» (17 магазинов). В настоящее время в Государственной Думе ФС РФ рассматривается законопроект об ограничении торговой наценки на социально значимые продовольственные товары на уровне десяти процентов. Сергей Говоров напомнил, что постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 года № 530 определён основной прямой механизм регулирования цен на социально значимые товары, устанавливаются максимальные отпускные цены на определённую категорию продовольственных товаров в случае их роста на десять и более процентов по результатам мониторинга в течение 60 дней по данным Росстата. – Хотел бы отметить, что в ситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, также наблюдался ажиотажный спрос на некоторые товары, однако прошло 10-14 дней, и ситуация выровнялась. Считаем, что и сегодня ситуация стабилизируется. Дефицита товаров не будет. Призываем население не начинать закупаться, не создавать ажиотаж. Запас у нас есть, мы мониторим ситуацию. Конечно, в складских помещениях могут быть продукты на какой-то период – несколько дней, неделю. Но потом они подвозятся. А когда наблюдается ажиотажный спрос, получается, что логистика не успевает срабатывать, и цены начинают колебаться, – обратил внимание С. Говоров. На региональном уровне с населением проводится разъяснительная работа. Поступило более ста обращений по системе «Инцидент менеджмент», на все даны ответы. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству. В 2022 году будет продолжена государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли республики. Также на заседании речь шла о действующих антикризисных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. – Считаем, что мероприятия, которые разработаны как на федеральном, так и на региональном уровнях позволят нам стабилизировать рынок, выровнять его. Нашим сельхозтоваропроизводителям, промышленным предприятиям, предприятиям других отраслей эти меры позволят работать стабильно. В непростых условиях для нашей экономики открываются новые возможности. Считаем, что ими воспользуются наши предприниматели. И, безусловно, наша страна в целом, и республика в частности, выйдут из положения, несмотря на санкции, – подытожил Сергей Говоров. О работе, проводимой Управлением Федеральной антимонопольной службы по КБР, рассказал Залим Балкаров. В частности, анализируется рынок на предмет наличия фактов сговора, формирования цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, открыта «горячая линия» по приёму обращений от граждан. ФАС проверяет возможность картельного сговора крупнейших производителей сахара из-за резкого роста цен на этот товар и всей цепочки его поставки в торговые точки. В ходе обсуждения Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова подчеркнула, что население выражает обеспокоенность ценами на лекарственные препараты и на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, поинтересовалась принимаемыми мерами и ситуацией с импортными и отечественными лекарствами. Руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по КБР Алим Ахматов сообщил, что Росздравнадзором осуществляется контроль за установленными предельными размерами розничных надбавок к отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Аптечные организации обязаны обеспечивать утвержденный Правительством РФ и формируемый в установленном им порядке минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. «Горячая линия» по вопросам поставок медикаментов в аптеки начнёт действовать до 24 марта. В ближайшее время служба проведёт проверку наличия в аптечной сети минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, и доложит о результатах Правительству. В ходе обсуждения заместитель председателя Комитета Парламента по труду, социальной политике и здравоохранению, руководитель фракции «ЛДПР» Владимир Безгодько, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Владимир Кебеков, председатель Комитета Парламента КБР по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Заур Апшев, руководитель фракции «КПРФ» Борис Паштов, заместитель председателя Комитета Парламента КБР по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды, руководитель фракции «Зелёные» Сафарби Шхагапсоев, председатель Комитета Парламента КБР по общественной безопасности и противодействию коррупции Михаил Кривко затронули вопросы, касающиеся разработки антикризисных программ, наличия продуктов жизненной необходимости, поддержки республиканских сельхозтоваропроизводителей, возможности замены импортных мяса птиц и удобрений для сельскохозяйственных культур, поставок медикаментов, способов снижения цен на ряд товаров после их скачка, способами воздействия на недобросовестных поставщиков и продавцов. Подводя итоги заседания, Татьяна Егорова выразила готовность депутатского корпуса при необходимости подключиться к решению обозначенных вопросов на законодательном уровне и рассмотреть их в оперативном порядке. С учётом состоявшегося обсуждения, принято решение президиума Парламента КБР. В частности, Министерству промышленности, энергетики и торговли КБР рекомендовано продолжить мониторинги розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, товарных запасов в торговых объектах, информировать о возникающих проблемах Министерство промышленности и торговли РФ в целях принятия незамедлительных мер реагирования. Министерству сельского хозяйства КБР необходимо довести информацию о мерах государственной поддержки до руководителей предприятий хлебопекарной отрасли республики. Управлению ФАС по КБР рекомендовано в целях выявления необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличия запрещённых антимонопольным законодательством картельных, ценовых сговоров или согласованных действий участников рынков усилить работу по выявлению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары в отношении всей товаропроводящей цепочки – от производителя до торговых сетей. Кроме того, следует совместно с представителями органов государственной власти продолжить проводить выездные проверки и фиксировать текущие цены на социально значимые продовольственные товары, в том числе в региональных торговых сетях.