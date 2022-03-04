В Парламенте КБР обсудили коррективы в Бюджетный, Налоговый и Трудовой кодексы России

Около 30 законопроектов было в повестке дня на заседании президиума республиканского парламента. К рассмотрению предложены изменения в федеральные и республиканские законы, а также инициативы и обращения, поступившие из других регионов. Вопросы касались охраны окружающей среды, промышленной политики, пособий гражданам, имеющим детей. Также обсудили коррективы в Бюджетный, Налоговый и Трудовой кодексы России. Среди заявленных на заседании тем – инициативы в сфере обращения с животными и в работе Многофункциональных центров. Помимо этого, депутаты приняли решение наградить Почетной грамотой парламента Кабардино-Балкарии представителей различных сфер жизни.