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В Парламенте КБР обсудили коррективы в Бюджетный, Налоговый и Трудовой кодексы России

В Парламенте КБР обсудили коррективы в Бюджетный, Налоговый и Трудовой кодексы России

04.03.2022 | 16:35
Около 30 законопроектов было в повестке дня на заседании президиума республиканского парламента. К рассмотрению предложены изменения в федеральные и республиканские законы, а также инициативы и обращения, поступившие из других регионов. Вопросы касались охраны окружающей среды, промышленной политики, пособий гражданам, имеющим детей. Также обсудили коррективы в Бюджетный, Налоговый и Трудовой кодексы России. Среди заявленных на заседании тем – инициативы в сфере обращения с животными и в работе Многофункциональных центров. Помимо этого, депутаты приняли решение наградить Почетной грамотой парламента Кабардино-Балкарии представителей различных сфер жизни.
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