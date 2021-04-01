В Парламенте КБР обсудили эпидемическую обстановку в регионе





В рамках правительственного часа на заседании президиума республиканского Парламента обсудили меры по недопущению распространения коронавируса в республике. Если в начале года в Кабардино-Балкарии действовали 9 госпиталей особо опасных инфекций, то на сегодня работают только два, отметил в своем докладе профильный министр Рустам Калибатов. Как и прежде функционирует республиканский центр телемедицины. Лекарствами удалось обеспечить более 14 тысяч амбулаторных больных. На эти цели из федеральной казны в прошлом году республике выделили свыше 50 миллионов рублей. Еще 20 миллионов – в этом. Приобрели и специальное оборудование: томографы, анализаторы крови, аппараты ИВЛ, УЗИ, обновили автомобильный парк и лаборатории. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Жирослан Пагов отметил, ситуация с распространением коронавируса сегодня – под контролем.