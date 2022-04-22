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В Парламенте КБР обсудили изменения в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов

В Парламенте КБР обсудили изменения в закон об участии в долевом строительстве многоквартирных домов

22.04.2022 | 16:43
Как защитить права и интересы участников долевого строительства многоквартирных домов? Этот вопрос стал одним из основных на заседании президиума парламента республики. Депутаты обсудили изменения в уже действующий закон. Его нормы предлагается распространить и на тех, кто становится дольщиком в возведении индивидуальных домов на территории малоэтажных жилых комплексов… Парламентарии также рассмотрели поправки в закон об Уполномоченном по правам ребенка в Кабардино-Балкарии. Речь о том, чтобы расширить требования к детскому Омбудсмену. А именно – в течение двух недель с момента назначения он должен будет прекратить деятельность, не совместимую с его статусом. По решению президиума законопроекты приняли в работу. На заседании депутаты также обсудили инициативы и обращения коллег из других регионов. Они касались капитального ремонта многоэтажек, ипотечного кредитования молодых семей, а также охраны окружающей среды.
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