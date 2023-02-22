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В Парламенте КБР обсудили итоги реализации нацпроектов в республике

В Парламенте КБР обсудили итоги реализации нацпроектов в республике

22.02.2023 | 19:25
Итоги реализации нацпроектов в Кабардино-Балкарии обсудили сегодня на правительственном часе Президиума парламента. В прошлом году в республике реализовали 12 национальных и 46 региональных проектов. Общий уровень финансирования составил без малого 15 млрд рублей. Освоили почти сто процентов средств, отметил первый заместитель министра экономического развития Хусен Тимижев. Это лучший показатель за четыре года. В регионе строили, капитально ремонтировали и благоустраивали более чем 100 объектов. 66 из них сдали в эксплуатацию. Это школы, детские сады, культурные и спортивные центры, амбулатории и поликлиники, общественные территории и дороги. В этом году на реализацию нацпроектов направят свыше 10 с половиной млрд рублей. Но эта цифра неокончательная, подчеркнул Хусен Тимижев. В течение года республика заключает с федеральным центром дополнительные соглашения, за счет чего сумма поступающих средств может увеличиться. В 2023-м нужно завершить возведение тридцати трёх объектов, продолжить строительство республиканского онкодиспансера, с нуля начать строительство восьми школ, десяти объектов культуры, привести в нормативное состояние почти 200 общественных пространств и дворовых территорий. В надлежащий вид предстоит также привести не менее 25 объектов региональных автомобильных дорог, мостов и путепроводов.   https://t.me/vestikbr
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