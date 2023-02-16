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В Парламенте КБР обсудили итоги работы Государственного юридического бюро за 2022-й год

В Парламенте КБР обсудили итоги работы Государственного юридического бюро за 2022-й год

16.02.2023 | 23:22
В помощь незащищенным категориям граждан… В парламенте республики в рамках правительственного часа сегодня обсудили деятельность государственного юридического бюро Кабардино-Балкарии. Создали его в ноябре 2021-го года. Как рассказал руководитель организации Муаед Хабачиров, только по последние восемь месяцев бесплатную юридическую помощь получили почти четыре сотни жителей. В основном нужно было представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах и организациях. Специалисты бюро трудятся во всех районах республики. На заседании приняли рекомендации по улучшению системы оказания бесплатной юридической помощи. Их направят соответствующим ведомствам и профильным организациям.   https://t.me/vestikbr
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