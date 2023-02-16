В Парламенте КБР обсудили итоги работы Государственного юридического бюро за 2022-й год

В помощь незащищенным категориям граждан… В парламенте республики в рамках правительственного часа сегодня обсудили деятельность государственного юридического бюро Кабардино-Балкарии.
Создали его в ноябре 2021-го года. Как рассказал руководитель организации Муаед Хабачиров, только по последние восемь месяцев бесплатную юридическую помощь получили почти четыре сотни жителей.
В основном нужно было представлять интересы граждан в судах, государственных и муниципальных органах и организациях. Специалисты бюро трудятся во всех районах республики.
На заседании приняли рекомендации по улучшению системы оказания бесплатной юридической помощи. Их направят соответствующим ведомствам и профильным организациям.
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