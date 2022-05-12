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В Парламенте КБР обсудили исполнение бюджета Территориального фонда ОМС в 2021 году

В Парламенте КБР обсудили исполнение бюджета Территориального фонда ОМС в 2021 году

12.05.2022 | 15:54
Итоги работы Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 21 году – сегодня главная тема публичных слушаний в парламенте. Представители организации рассказали, что сейчас в регионе свыше 740 тысяч людей имеют право на бесплатные медицинские услуги. Размер финансирования на год на одного человека – чуть больше 13 тысяч рублей. При этом общий бюджет Фонда ОМС превышает 12 миллиардов. О главных показателях сферы здравоохранения в 2021-м говорил профильный министр. По словам Рустама Калибатова, прошлый год был напряженным из-за роста заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, отрасль работала в штатном режиме. Сейчас в республике действуют 50 больниц, поликлиник и амбулаторий. Круглосуточных коек – около шести тысяч. На встрече также обсудили, как медицинскую помощь оказывают в муниципалитетах и какие финансы направят в районы республики в этом году. Представители райбольниц рассказали о первоочередных задачах, которые предстоит решить. По итогам слушаний органам исполнительной власти рекомендовали проводить постоянный мониторинг наличия и качества препаратов от коронавируса. Также парламентарии считают, что льготников нужно обеспечивать всеми необходимыми лекарствами, а потому требуется своевременное финансирование.
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