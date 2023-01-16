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В Парламенте КБР обсудили госгарантии для участников СВО из числа детей-сирот

В Парламенте КБР обсудили госгарантии для участников СВО из числа детей-сирот

16.01.2023 | 21:59
Мобилизованные и добровольцы, участвующие в специальной военной операции, которые имеют статус детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, могут получить дополнительные государственные гарантии. Об этом сегодня говорили на заседании президиума парламента Кабардино-Балкарии. Был запущен в работу проект закона “О внесении изменения в федеральный закон “О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”. Готовил документ парламентский комитет по труду, социальной политике и здравоохранению. Разработали его, чтобы сохранить право на жилье за членами семей детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, если те погибнут в ходе СВО. Такая мера позволит участникам спецоперации данной категории быть уверенными, что при любых обстоятельствах их ближайшие родственники будут социально защищены. И сегодня же республиканские парламентарии обсудили ряд инициатив своих коллег из других регионов России.   https://t.me/vestikbr
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