В Парламенте КБР обсудили безопасность на дорогах республики

Как обеспечить безопасность на дорогах? Об этом говорили сегодня в парламенте на заседании президиума. Прозвучали данные Госавтоинспекции, касающиеся аварийности на трассах. По словам замначальника республиканского управления ГИБДД Дмитрия Сухорученко, в прошлом году зафиксировали больше полутысячи дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 126 человек, свыше 600 получили травмы. Однако, если сравнивать с 2020-м, показатели аварийности снизились на 14 процентов. Это стало возможным благодаря целому комплексу мер, отметил докладчик. Среди них – улучшение состояния дорог, установка дополнительных камер видеонаблюдения, обновление парка общественного транспорта. Вместе с тем наблюдается рост числа нарушений, связанных с выездом на встречную полосу и управлением транспортом в пьяном виде. Депутаты рекомендовали ведомству усилить надзор за аварийно-опасными участками и чаще проводить профилактические рейды.