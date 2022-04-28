home
Главная
>
Новости
>
В Парламенте КБР обсудили безопасность на дорогах республики

В Парламенте КБР обсудили безопасность на дорогах республики

28.04.2022 | 22:22
Как обеспечить безопасность на дорогах? Об этом говорили сегодня в парламенте на заседании президиума. Прозвучали данные Госавтоинспекции, касающиеся аварийности на трассах. По словам замначальника республиканского управления ГИБДД Дмитрия Сухорученко, в прошлом году зафиксировали больше полутысячи дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 126 человек, свыше 600 получили травмы. Однако, если сравнивать с 2020-м, показатели аварийности снизились на 14 процентов. Это стало возможным благодаря целому комплексу мер, отметил докладчик. Среди них – улучшение состояния дорог, установка дополнительных камер видеонаблюдения, обновление парка общественного транспорта. Вместе с тем наблюдается рост числа нарушений, связанных с выездом на встречную полосу и управлением транспортом в пьяном виде. Депутаты рекомендовали ведомству усилить надзор за аварийно-опасными участками и чаще проводить профилактические рейды.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных