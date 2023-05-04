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В парламенте КБР наградили участников конкурса «Моя законотворческая инициатива»

В парламенте КБР наградили участников конкурса «Моя законотворческая инициатива»

04.05.2023 | 16:10
Конкурс на лучшую законотворческую инициативу в республике провели уже 18-й раз. В нем участвуют школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты, общественники, которые живут и учатся в Кабардино-Балкарии. Возраст претендентов на победу – от 14 до 30 лет… По итогам конкурсного отбора в парламенте чествовали победителей и призеров, а также их наставников. Участники сформулировали предложения по совершенствованию законов в самых разных областях. Работы были посвящены образованию и науке, здравоохранению и культуре, обороне и безопасности, молодежной политике, туризму, спорту и здоровому образу жизни. Из восьми победителей по одному – представители студенчества и Молодежной палаты при парламенте, остальные – школьники. Это большой шанс для молодежи – представить парламентариям свои идеи и тем самым раскрыть свой потенциал, отмечают организаторы конкурса «Моя законотворческая инициатива». Каждый участник провел большую предварительную работу. Ребята пользовались самыми разными источниками, получали консультации у экспертов. Цель конкурса, по словам депутатов, – увлечь молодежь законотворческим процессом. Лучшие работы намерены проанализировать в профильных комитетах парламента республики.   https://t.me/vestikbr
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