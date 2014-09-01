В парламенте КБР чествовали победителей республиканских этапов конкурса «Учитель года»





В парламенте сегодня чествовали победителей республиканских этапов конкурса «Учитель года». На церемонии отметили, в целом по стране смотр лучших проводится почти четверть века. Педагоги Кабардино-Балкарии участвуют в нем ежегодно. В зале собрались 17 победителей республиканского этапа «Учитель года» разных лет. «Учитель, педагог – это не только и не столько профессия, но прежде всего это – призвание, в основе которого лежит безграничная любовь к детям, любовь к своему предмету. Это непреодолимое желание помочь нашим ребятам найти себя в жизни. И я не ошибусь, если скажу, что сегодня в зале присутствуют именно такие педагоги, которые сегодня своим личным примером поднимают престиж учительской профессии»,-отметила председатель парламента КБР Татьяна Егорова. Педагогам вручили благодарности председателя парламента. После они поделились своими историями участия в конкурсе. Озвучили также идею создания региональной ассоциации победителей «Учитель года». Завершилась встреча общим фото на память.