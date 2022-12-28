В парламенте КБР чествовали лучших представителей различных профессий

Людей, которые добились значительных успехов в самых разных сферах жизни, чествовали сегодня в республиканском парламенте.
Собравшихся в зале с наступающим Новым годом поздравила спикер Татьяна Егорова. Председатель законодательного собрания отметила, что 2022-й был насыщен множеством общественно-политических событий.
Для Кабардино-Балкарии наиболее значимым стало празднование ее столетия. К юбилею республика подошла с хорошими результатами социально-экономического развития. Во многом это заслуга ее жителей, которые изо дня в день трудятся на благо общества.
Почетные грамоты парламента, а также Благодарности спикера сегодня получили около 50-ти жителей Кабардино-Балкарии. В заключение участники церемонии сделали фото на память.
https://t.me/vestikbr