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В парламенте КБР чествовали лучших представителей различных профессий

В парламенте КБР чествовали лучших представителей различных профессий

28.12.2022 | 16:02
Людей, которые добились значительных успехов в самых разных сферах жизни, чествовали сегодня в республиканском парламенте. Собравшихся в зале с наступающим Новым годом поздравила спикер Татьяна Егорова. Председатель законодательного собрания отметила, что 2022-й был насыщен множеством общественно-политических событий. Для Кабардино-Балкарии наиболее значимым стало празднование ее столетия. К юбилею республика подошла с хорошими результатами социально-экономического развития. Во многом это заслуга ее жителей, которые изо дня в день трудятся на благо общества. Почетные грамоты парламента, а также Благодарности спикера сегодня получили около 50-ти жителей Кабардино-Балкарии. В заключение участники церемонии сделали фото на память.   https://t.me/vestikbr  
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