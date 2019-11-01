В Парламент Кабардино-Балкарии внесен проект закона о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения — 2019.11.27





Она пройдет в октябре 2020 года. Согласно документу, муниципалитеты обязаны будут обеспечить службы госстатистики охраняемыми и оборудованными помещениями, средствами связи и кадрами, которые можно привлекать к сбору сведений о населении. Особое внимание – условиям для хранения переписных листов и иных документов. За местными властями также закрепляется обязанность по предоставлению транспорта. Законопроектом утверждается и распределение средств из республиканского бюджета в муниципальные. Общий объем на эти цели – свыше одного миллиона рублей.