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В парке столетия КБР всем желающим помогают освоить азы рисования

В парке столетия КБР всем желающим помогают освоить азы рисования

15.07.2023 | 11:35
13-летняя Альбина Варквасова не новичок в изобразительном искусстве, однако всегда есть чему учиться. Поэтому, узнав о мастер-классах «Пленэр акварелью и пастелью», не задумываясь, решила участвовать. Проходят они в парке Столетия Кабардино-Балкарии на веранде выставочного павильона. В итоге – несколько движений кистью, и дерево готово. Сначала на холсте создают очертания карандашом, а после добавляют красок. Весь процесс контролирует художник и сценограф Кантемир Жилов. На идею – провести такие мастер-классам – натолкнула сама природа, говорят инициаторы: с веранды открывается прекрасный вид. К тому же площадка позволяет вместить достаточно большое количество людей. Проводить здесь уроки намерены дважды в неделю. На занятия приглашают всех желающих в возрасте от семи лет. Ознакомиться с расписанием можно в выставочном павильоне. В будущем здесь намерены проводить мастер-классы и по другим видам искусства.   https://t.me/vestikbr
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