В парке 100-летия республики в Нальчике организовали необычный мастер-класс

В парке 100-летия республики – праздник изобразительного искусства и кулинарии. Съедобные шедевры девочки и мальчики создают под руководством главного «пряничника» столицы республики Надежды Булавиной. Восемь лет она занимается изготовлением этого сорта выпечки. Теперь пришло время научить других, говорит она.
Но прежде чем съесть, нужно поработать. И дети с удовольствием это делают. Для них мастер-класс – это, прежде всего, творчество, а уже затем развлечение. Причем желающих попасть сюда так много, что участники записывались заранее.
В парке 100-летия к новогодним праздникам тщательно подготовились: запланировали целую серию мастер-классов. А еще здесь можно увидеть выставку деревянных и керамических работ художников из разных российских регионов.
