В п. Эльбрус проходит форум «Мы сами строим свое будущее»

Это второй этап комплексного проекта регионального Минмолодежи «Я – наставник».
Площадкой для встречи стала турбаза КБГУ в поселке Эльбрус. Участвуют медики, социальные работники, педагоги, лидеры общественных движений… В течение нескольких дней они будут работать с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию, поддерживать их, передавать им опыт наставничества.
Ребят ждут мастер-классы, тренинги, деловые игры. Для них также подготовили большую культурно-развлекательную программу, в том числе поездки по достопримечательностям республики.
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