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В п. Эльбрус проходит форум «Мы сами строим свое будущее»

В п. Эльбрус проходит форум «Мы сами строим свое будущее»

09.06.2023 | 16:03
Это второй этап комплексного проекта регионального Минмолодежи «Я – наставник». Площадкой для встречи стала турбаза КБГУ в поселке Эльбрус. Участвуют медики, социальные работники, педагоги, лидеры общественных движений… В течение нескольких дней они будут работать с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию, поддерживать их, передавать им опыт наставничества. Ребят ждут мастер-классы, тренинги, деловые игры. Для них также подготовили большую культурно-развлекательную программу, в том числе поездки по достопримечательностям республики.   https://t.me/vestikbr
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