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В Озреке ремонтируют Дом культуры

В Озреке ремонтируют Дом культуры

13.07.2023 | 22:15
Здание занимает площадь больше полутора тысяч квадратных метров. И сейчас строители заканчивают обновлять кровлю. Уже укрепили фундамент, заменили систему отопления и вентиляции, а также электропроводку, поставили окна и двери. В зрительном зале – около 400 мест. Культурный центр важен для села, отмечают местные жители. В ДК работают несколько хореографических и вокальных коллективов, а также различные кружки для школьников. Здание построили в 2001 году, и это первый капитальный ремонт.   https://t.me/vestikbr
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