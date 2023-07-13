В Озреке ремонтируют Дом культуры

Здание занимает площадь больше полутора тысяч квадратных метров. И сейчас строители заканчивают обновлять кровлю.
Уже укрепили фундамент, заменили систему отопления и вентиляции, а также электропроводку, поставили окна и двери. В зрительном зале – около 400 мест. Культурный центр важен для села, отмечают местные жители.
В ДК работают несколько хореографических и вокальных коллективов, а также различные кружки для школьников. Здание построили в 2001 году, и это первый капитальный ремонт.
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