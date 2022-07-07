home
Главная
>
Новости
>
В Озреке капитально ремонтируют местный ДК

В Озреке капитально ремонтируют местный ДК

07.07.2022 | 16:27
Этот ДК – самый большой среди объектов культуры в Лескенском районе. Здание построили в начале 2000-х. Архитектурный проект продуман до деталей, вплоть до того, какие акустические характеристики должны быть у концертного зала. За два десятка лет центр досуга обновляют впервые, но основательно. Ремонт пройдет в два этапа, ведь сделать предстоит немало: общая площадь ДК – около полутора тысяч квадратных метров. В планах – полная внутренняя отделка помещений, обновление сцены и зрительного зала – рассчитан он на 400 человек. Здесь появится новая звуковая и световая аппаратура. И все это – в рамках профильного национального проекта. ДК в Озреке – средоточие местной культурной жизни. Здесь работают несколько хореографических и вокальных коллективов, среди которых образцовый ансамбль народного танца “Бикар”. Село славится своими знаменитыми выходцами. Это в том числе популярные вокалистки Фатима и Альбина Царикаевы и заслуженный артист России Феликс Царикати. Обновленный Дом культуры даст местным жителям больше возможностей продолжать добрые традиции. https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных