В Озреке капитально ремонтируют местный ДК

Этот ДК – самый большой среди объектов культуры в Лескенском районе. Здание построили в начале 2000-х. Архитектурный проект продуман до деталей, вплоть до того, какие акустические характеристики должны быть у концертного зала. За два десятка лет центр досуга обновляют впервые, но основательно.
Ремонт пройдет в два этапа, ведь сделать предстоит немало: общая площадь ДК – около полутора тысяч квадратных метров. В планах – полная внутренняя отделка помещений, обновление сцены и зрительного зала – рассчитан он на 400 человек. Здесь появится новая звуковая и световая аппаратура. И все это – в рамках профильного национального проекта.
ДК в Озреке – средоточие местной культурной жизни. Здесь работают несколько хореографических и вокальных коллективов, среди которых образцовый ансамбль народного танца “Бикар”. Село славится своими знаменитыми выходцами. Это в том числе популярные вокалистки Фатима и Альбина Царикаевы и заслуженный артист России Феликс Царикати. Обновленный Дом культуры даст местным жителям больше возможностей продолжать добрые традиции.
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